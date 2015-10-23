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Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Ситуация
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведенияСотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
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Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Ситуация

Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой

Новости

Музей советских игровых автоматов покажет серию фильмов о взрослении

Первые кинопоказы в Москве и Петербурге пройдут в эту субботу

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Новости

Музей советских игровых автоматов покажет серию фильмов о взрослении Первые кинопоказы в Москве и Петербурге пройдут в эту субботу

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода
Новая музыка

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Новая музыка

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода 17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
Лайфхак
Как грамотно обращаться с деньгами в молодостиThe Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем
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Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
Лайфхак

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости The Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем

«Молодость», «Без границ», «Паранормальное явление — 5: Призраки в 3D»
Фильмы недели
«Молодость», «Без границ», «Паранормальное явление — 5: Призраки в 3D»Размышления Майкла Кейна о простате, Инна Чурикова дуэтом с Олегом Басилашвили и одержимые демонами дети в 3D — Настя Курганская посмотрела новинки проката
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«Молодость», «Без границ», «Паранормальное явление — 5: Призраки в 3D»
Фильмы недели

«Молодость», «Без границ», «Паранормальное явление — 5: Призраки в 3D» Размышления Майкла Кейна о простате, Инна Чурикова дуэтом с Олегом Басилашвили и одержимые демонами дети в 3D — Настя Курганская посмотрела новинки проката