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Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль
Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — Древняя Русь и музей авиации на Горьковском направлении.
Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль

Маршрут на выходные: Москва — Владимир — Суздаль
The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — Древняя Русь и музей авиации на Горьковском направлении.