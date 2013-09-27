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Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
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