17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

По мнению депутата, море нужно не всем

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
По мнению депутата, море нужно не всем

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Туристическая индустрия восстановится не скоро

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро

С 1 июня в России начнет оживать туризм

В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели

С 1 июня в России начнет оживать туризм
В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019 От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде

Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне
Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне Салонные процедуры и средства для ухода дома
Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне

Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне
Салонные процедуры и средства для ухода дома

30 актуальных купальников на любой вкус и кошелек
30 актуальных купальников на любой вкус и кошелек Бикини, трикини, слитные и с высокой талией
30 актуальных купальников на любой вкус и кошелек

30 актуальных купальников на любой вкус и кошелек
Бикини, трикини, слитные и с высокой талией

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов

Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса

Вы когда-нибудь были на море?

Редакция The Village решила выяснить, сколько наших читателей никогда не видели моря

Вы когда-нибудь были на море?
Редакция The Village решила выяснить, сколько наших читателей никогда не видели моря

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.

По неаполитанским трущобам за 1,20 евро Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)

По неаполитанским трущобам за 1,20 евро
Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)

Nice is nice Я никогда не стремилась отдохнуть на Лазурном берегу, но, решив объединить курсы французского языка с хорошим загаром, поехала в прошлом сентябре в Ниццу

Nice is nice
Я никогда не стремилась отдохнуть на Лазурном берегу, но, решив объединить курсы французского языка с хорошим загаром, поехала в прошлом сентябре в Ниццу

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний
В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Северное побережье Египта, Средиземное море Египет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.

Северное побережье Египта, Средиземное море
Египет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.

Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...

Сочи – репортаж с места событий
В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...

Подводный музей скульптур В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...

Подводный музей скульптур
В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010
Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры Информация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры
Информация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...

Тридевятое царство, тридевятое государство &nbsp;&nbsp;&nbsp; Калининградская область (39 регион) - самая западная и молодая часть России, расположенная на берегах Балтийского моря. Помнится, гоголевский городничий утверждал, что "от нас хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Словно в опровержение этих слов среди жителей бывшего Кёнигсберга, ставшего российским после Второй мировой войны, бытует фраза:...

Тридевятое царство, тридевятое государство
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Калининградская область (39 регион) - самая западная и молодая часть России, расположенная на берегах Балтийского моря. Помнится, гоголевский городничий утверждал, что "от нас хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Словно в опровержение этих слов среди жителей бывшего Кёнигсберга, ставшего российским после Второй мировой войны, бытует фраза:...

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ