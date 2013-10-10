Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.