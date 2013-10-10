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В Петербурге проведут Moscow Bar Show и вручат премии Barproof Awards

Площадками для мероприятий станут Музей стрит-арта и концертный зал «Аврора»

В Петербурге проведут Moscow Bar Show и вручат премии Barproof Awards
Площадками для мероприятий станут Музей стрит-арта и концертный зал «Аврора»

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.
Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.