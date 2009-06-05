Things to bring from a trip to Russia If you are familiar with Gosha Rubchinskiy, this guide is for you
Things to bring from a trip to Russia If you are familiar with Gosha Rubchinskiy, this guide is for you
У Москвы появятся собственные домены В международную организацию ICANN поданы заявки на регистрацию доменных зон москва и moscow, которые могут заработать уже в конце этого года.
У Москвы появятся собственные домены В международную организацию ICANN поданы заявки на регистрацию доменных зон москва и moscow, которые могут заработать уже в конце этого года.
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
Dunkin' Donuts возвращается в Россию Сеть кофеен Dunkin' Donuts, известная своими пончикам и другой выпечкой, возвращается в Россию. Не менее 10 точек продаж Dunkin' Donuts будут запущены в Москве уже в 2010 году.Компания «Донатс проджект» получила эксклюзивную франшизу на развитие сети Dunkin' Donuts в России и Украине. «Донатс проджект» планирует открыть не менее 50 кофеен в Москве, 10 заведений будут запущены уже в...
Dunkin' Donuts возвращается в Россию Сеть кофеен Dunkin' Donuts, известная своими пончикам и другой выпечкой, возвращается в Россию. Не менее 10 точек продаж Dunkin' Donuts будут запущены в Москве уже в 2010 году.Компания «Донатс проджект» получила эксклюзивную франшизу на развитие сети Dunkin' Donuts в России и Украине. «Донатс проджект» планирует открыть не менее 50 кофеен в Москве, 10 заведений будут запущены уже в...
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.