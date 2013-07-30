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В Петербурге проведут акцию по обмену растениями

В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.

В Петербурге проведут акцию по обмену растениями
В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.

Чиновники запретили граффити на воротах «Тайги»

Чиновники заставили владельцев «Тайги» закрасить граффити на воротах, выходящих в Мошков переулок. Так город готовится к G20.

Чиновники запретили граффити на воротах «Тайги»
Чиновники заставили владельцев «Тайги» закрасить граффити на воротах, выходящих в Мошков переулок. Так город готовится к G20.