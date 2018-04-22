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В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
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В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны» Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
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На фестивале А cappella пройдут концерты в парках и на Москве-реке
Выступления пройдут с 1 по 12 мая
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На фестивале А cappella пройдут концерты в парках и на Москве-реке Выступления пройдут с 1 по 12 мая
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В день проведения акции «Он нам не царь» мэрия устроит на Тверской флешмоб
Акция пройдет на одной из площадок фестиваля «Московская весна A Capella»
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В день проведения акции «Он нам не царь» мэрия устроит на Тверской флешмоб Акция пройдет на одной из площадок фестиваля «Московская весна A Capella»
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В рамках фестиваля A Cappella пройдут концерты на крышах и балконах
Праздничные мероприятия продлятся с 27 апреля по 9 мая
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