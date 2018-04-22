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Новости

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

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Новости

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны» Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

Новости

На фестивале А cappella пройдут концерты в парках и на Москве-реке

Выступления пройдут с 1 по 12 мая

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На фестивале А cappella пройдут концерты в парках и на Москве-реке Выступления пройдут с 1 по 12 мая

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В день проведения акции «Он нам не царь» мэрия устроит на Тверской флешмоб

Акция пройдет на одной из площадок фестиваля «Московская весна A Capella»

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В день проведения акции «Он нам не царь» мэрия устроит на Тверской флешмоб Акция пройдет на одной из площадок фестиваля «Московская весна A Capella»

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В рамках фестиваля A Cappella пройдут концерты на крышах и балконах

Праздничные мероприятия продлятся с 27 апреля по 9 мая

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В рамках фестиваля A Cappella пройдут концерты на крышах и балконах Праздничные мероприятия продлятся с 27 апреля по 9 мая