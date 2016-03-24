Новости
Объявлена программа Московского культурного форума
Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»
Новости
Объявлена программа Московского культурного форума Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»
Спецпроекты
ПРОМО
7 причин сходить на Московский культурный форум Подробная программа мероприятий
Город
В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум
К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице
Город
В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице
Город
Московский культурный форум станет ежегодным Форум будет проходить каждый год в конце марта
Weekend
В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум
В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина
Weekend