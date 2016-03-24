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Новости

Объявлена программа Московского культурного форума

Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»

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Новости

Объявлена программа Московского культурного форума Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»

7 причин сходить на Московский культурный форум
ПРОМО
7 причин сходить на Московский культурный форумПодробная программа мероприятий
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7 причин сходить на Московский культурный форум
Спецпроекты
ПРОМО

7 причин сходить на Московский культурный форум Подробная программа мероприятий

Город

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум

К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице

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Город

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице

Город

Московский культурный форум станет ежегодным

Форум будет проходить каждый год в конце марта

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Город

Московский культурный форум станет ежегодным Форум будет проходить каждый год в конце марта

Weekend

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум

В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина

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Weekend

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина