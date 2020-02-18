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Школьники смогут сдать пробные ЕГЭ вместе с родителями

Правда, экзамен будет длиться только полчаса

Школьники смогут сдать пробные ЕГЭ вместе с родителями
Правда, экзамен будет длиться только полчаса