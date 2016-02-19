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Город

Стартует проект «Москва без боли»

Цель проекта — поддержать пациентов, страдающих от боли

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Город

Стартует проект «Москва без боли» Цель проекта — поддержать пациентов, страдающих от боли