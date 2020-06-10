Подборка мест в Москве с водными активностями Открытые бассейны, вейксерфинг и сапсерфинг
Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы
Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»
Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»
Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве
Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе
Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе
Подборка авторских беговых маршрутов по Москве По набережным, старому городу и паркам
Школа устойчивого образа жизни
На сайте можно узнать подробнее об осознанном потреблении и найти литературу по теме