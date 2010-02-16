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В парке Горького пройдёт научно-популярный фестиваль MOST

Мероприятие состоится 28 августа с 14:30 до 21:30

В парке Горького пройдёт научно-популярный фестиваль MOST
Мероприятие состоится 28 августа с 14:30 до 21:30

Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве

Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве
или как Москва опять не стала культурной столицей

«Мосту» забили «Стрелку»
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти. 
«Мосту» забили «Стрелку»

«Мосту» забили «Стрелку»
Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти. 