В парке Горького пройдёт научно-популярный фестиваль MOST
Мероприятие состоится 28 августа с 14:30 до 21:30
В парке Горького пройдёт научно-популярный фестиваль MOST Мероприятие состоится 28 августа с 14:30 до 21:30
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти.