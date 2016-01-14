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Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Рецепты шефов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентовThe Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
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Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Рецепты шефов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

Новое место

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel

Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов

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Новое место

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов