Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию Когда из-за новостей всё валится из рук, отвлекаешься на валюты и котировки, можно использовать специальные приёмы, чтобы не терять продуктивность. H&F выбрал лучшие спичи конференции TED на эту тему.