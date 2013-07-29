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Планы на выходные: 2−4 августа
Планы на выходные: 2−4 августа Фестиваль мороженого и большая пижамная вечеринка, арт-прогулка и велоэкскурсия, последние дни работы выставок научного искусства и снимков океанов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 2−4 августа

Планы на выходные: 2−4 августа
Фестиваль мороженого и большая пижамная вечеринка, арт-прогулка и велоэкскурсия, последние дни работы выставок научного искусства и снимков океанов в числе приметных событий выходных.

События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment

События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment
Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.