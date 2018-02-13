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Новости

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

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Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Новости

Новые «Мстители» побили еще один рекорд в российском прокате

За первый уик-энд они собрали в кинотеатрах более миллиарда рублей

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Новые «Мстители» побили еще один рекорд в российском прокате За первый уик-энд они собрали в кинотеатрах более миллиарда рублей

Новости

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката

Сборы составили 276 миллионов рублей

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Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката Сборы составили 276 миллионов рублей

Новости

«Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по предпродажам в России

В день премьеры фильм увидят 450 тысяч человек

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«Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по предпродажам в России В день премьеры фильм увидят 450 тысяч человек

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«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о спойлерах в новых «Мстителях»

Российская премьера блокбастера намечена на 3 мая

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«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о спойлерах в новых «Мстителях» Российская премьера блокбастера намечена на 3 мая

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«Мстителей» не покажут в День Победы

Об этом кинотеатры договорились с министерством культуры

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«Мстителей» не покажут в День Победы Об этом кинотеатры договорились с министерством культуры

Новости

Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»

В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США

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Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором» В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США

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Мединского убрали из списка создателей «Собибора»

Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»

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Мединского убрали из списка создателей «Собибора» Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»

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Премьеру третьих «Мстителей» в России отложили на восемь дней

Вместо блокбастера от Marvel 3 мая в кинотеатрах покажут «Собибор» Константина Хабенского

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Премьеру третьих «Мстителей» в России отложили на восемь дней Вместо блокбастера от Marvel 3 мая в кинотеатрах покажут «Собибор» Константина Хабенского