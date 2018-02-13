Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Новые «Мстители» побили еще один рекорд в российском прокате
За первый уик-энд они собрали в кинотеатрах более миллиарда рублей
Новые «Мстители» побили еще один рекорд в российском прокате За первый уик-энд они собрали в кинотеатрах более миллиарда рублей
Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката
Сборы составили 276 миллионов рублей
Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката Сборы составили 276 миллионов рублей
«Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по предпродажам в России
В день премьеры фильм увидят 450 тысяч человек
«Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по предпродажам в России В день премьеры фильм увидят 450 тысяч человек
«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о спойлерах в новых «Мстителях»
Российская премьера блокбастера намечена на 3 мая
«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о спойлерах в новых «Мстителях» Российская премьера блокбастера намечена на 3 мая
«Мстителей» не покажут в День Победы Об этом кинотеатры договорились с министерством культуры
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»
В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором» В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США
Мединского убрали из списка создателей «Собибора»
Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»
Мединского убрали из списка создателей «Собибора» Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»
Премьеру третьих «Мстителей» в России отложили на восемь дней
Вместо блокбастера от Marvel 3 мая в кинотеатрах покажут «Собибор» Константина Хабенского