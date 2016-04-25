17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Ветераны — абоненты МГТС смогут бесплатно звонить с 1 по 14 мая

Акция приурочена ко Дню Победы

Ветераны — абоненты МГТС смогут бесплатно звонить с 1 по 14 мая
Акция приурочена ко Дню Победы