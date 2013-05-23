Новости
В городах федерального значения могут ликвидировать муниципальные избиркомы
Об этом рассказал председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко
Новости
В городах федерального значения могут ликвидировать муниципальные избиркомы Об этом рассказал председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко
Инфраструктура
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в КопенгагенеКорреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
Инфраструктура