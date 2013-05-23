вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В городах федерального значения могут ликвидировать муниципальные избиркомы

Об этом рассказал председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко

0
Новости

В городах федерального значения могут ликвидировать муниципальные избиркомы Об этом рассказал председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Инфраструктура
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в КопенгагенеКорреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
9
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Инфраструктура

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.