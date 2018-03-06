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Новости

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

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Новости

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Новости

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве

В городе закрасили уже несколько известных работ

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Новости

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве В городе закрасили уже несколько известных работ

Новости

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

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Новости

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Новости

«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы

Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»

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«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»

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Мурал в честь Московского велофестиваля от Покраса Лампаса и Андрея Бергера

На стене дома на Троицкой улице появилось изображение огромного колеса

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Мурал в честь Московского велофестиваля от Покраса Лампаса и Андрея Бергера На стене дома на Троицкой улице появилось изображение огромного колеса

Новости

Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити

На маршрутах проезда команд должна располагаться реклама только официальных спонсоров

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Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити На маршрутах проезда команд должна располагаться реклама только официальных спонсоров

Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну
Иностранный опыт
Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну Сколько зарабатывают на стрит-арте художники Нью-Йорка и Москвы
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Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну
Иностранный опыт

Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну Сколько зарабатывают на стрит-арте художники Нью-Йорка и Москвы