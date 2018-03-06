Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве
В городе закрасили уже несколько известных работ
Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве В городе закрасили уже несколько известных работ
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы
Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»
«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»
Мурал в честь Московского велофестиваля от Покраса Лампаса и Андрея Бергера
На стене дома на Троицкой улице появилось изображение огромного колеса
Мурал в честь Московского велофестиваля от Покраса Лампаса и Андрея Бергера На стене дома на Троицкой улице появилось изображение огромного колеса
Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити
На маршрутах проезда команд должна располагаться реклама только официальных спонсоров