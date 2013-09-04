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Новости

«Ростелеком» потребовал 151 миллион рублей с «Муз-ТВ»

В ЮТВ уверены, что не должны госоператору денег

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Новости

«Ростелеком» потребовал 151 миллион рублей с «Муз-ТВ» В ЮТВ уверены, что не должны госоператору денег

Новости

Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Муз-ТВ» может стать частью «патриотического медиахолдинга»

«Кремль медиа» хочет купить канал за 20 миллионов долларов

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Новости

«Муз-ТВ» может стать частью «патриотического медиахолдинга» «Кремль медиа» хочет купить канал за 20 миллионов долларов

Новости

Телеканал «Муз-ТВ» уличили в недобросовестной саморекламе

Федеральная антимонопольная служба не нашла подтверждений, позволяющих компании использовать слоган «главный музыкальный канал»

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Новости

Телеканал «Муз-ТВ» уличили в недобросовестной саморекламе Федеральная антимонопольная служба не нашла подтверждений, позволяющих компании использовать слоган «главный музыкальный канал»