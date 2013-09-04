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«Ростелеком» потребовал 151 миллион рублей с «Муз-ТВ»
В ЮТВ уверены, что не должны госоператору денег
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«Ростелеком» потребовал 151 миллион рублей с «Муз-ТВ» В ЮТВ уверены, что не должны госоператору денег
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Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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«Муз-ТВ» может стать частью «патриотического медиахолдинга»
«Кремль медиа» хочет купить канал за 20 миллионов долларов
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«Муз-ТВ» может стать частью «патриотического медиахолдинга» «Кремль медиа» хочет купить канал за 20 миллионов долларов
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Телеканал «Муз-ТВ» уличили в недобросовестной саморекламе
Федеральная антимонопольная служба не нашла подтверждений, позволяющих компании использовать слоган «главный музыкальный канал»
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