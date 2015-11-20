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Новости

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро

На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию

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Новости

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию

Новости

В метро и на МЦК открылись новые площадки для проекта «Музыка в метро»

Их разместили на «Сухаревской», «Пушкинской», «Чеховской» и «Площади Революции»

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Новости

В метро и на МЦК открылись новые площадки для проекта «Музыка в метро» Их разместили на «Сухаревской», «Пушкинской», «Чеховской» и «Площади Революции»

Weekend

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях

Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро

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Weekend

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро

Город

Пилотный этап проекта «Музыка в метро» пройдёт в мае на трёх станциях подземки

Проект стартует на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская»

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Город

Пилотный этап проекта «Музыка в метро» пройдёт в мае на трёх станциях подземки Проект стартует на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская»

Город

В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов

Теперь играть в метро смогут только те музыканты, которые получили лицензию

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Город

В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов Теперь играть в метро смогут только те музыканты, которые получили лицензию