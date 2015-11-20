Новости
Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро
На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию
Новости
Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию
Новости
В метро и на МЦК открылись новые площадки для проекта «Музыка в метро»
Их разместили на «Сухаревской», «Пушкинской», «Чеховской» и «Площади Революции»
Новости
В метро и на МЦК открылись новые площадки для проекта «Музыка в метро» Их разместили на «Сухаревской», «Пушкинской», «Чеховской» и «Площади Революции»
Weekend
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях
Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Weekend
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Город
Пилотный этап проекта «Музыка в метро» пройдёт в мае на трёх станциях подземки
Проект стартует на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская»
Город
Пилотный этап проекта «Музыка в метро» пройдёт в мае на трёх станциях подземки Проект стартует на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская»
Город
В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов
Теперь играть в метро смогут только те музыканты, которые получили лицензию
Город