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Часть набережной Крюкова канала сделают пешеходной

Чиновники предложили сделать часть набережной Крюкова канала пешеходной — сейчас её используют в основном для парковки

Часть набережной Крюкова канала сделают пешеходной
Чиновники предложили сделать часть набережной Крюкова канала пешеходной — сейчас её используют в основном для парковки

В «Студии документальных фильмов» откроется коворкинг и кафе

«Студия документальных фильмов» на набережной Крюкова канала к октябрю станет открытым культурным пространством с киноклубом, лекторием, коворкингом и кафе.

В «Студии документальных фильмов» откроется коворкинг и кафе
«Студия документальных фильмов» на набережной Крюкова канала к октябрю станет открытым культурным пространством с киноклубом, лекторием, коворкингом и кафе.