Часть набережной Крюкова канала сделают пешеходной
Чиновники предложили сделать часть набережной Крюкова канала пешеходной — сейчас её используют в основном для парковки
Часть набережной Крюкова канала сделают пешеходной Чиновники предложили сделать часть набережной Крюкова канала пешеходной — сейчас её используют в основном для парковки
В «Студии документальных фильмов» откроется коворкинг и кафе
«Студия документальных фильмов» на набережной Крюкова канала к октябрю станет открытым культурным пространством с киноклубом, лекторием, коворкингом и кафе.