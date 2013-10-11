Внешний вид (Петербург): Надежда Макарова, директор Location Hostel Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Надежда Макарова, директор Location Hostel Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.