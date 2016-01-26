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Новости

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать

Вот что сделала с людьми самоизоляция

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Новости

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать Вот что сделала с людьми самоизоляция

Новости

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Зато улучшились с родителями

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Новости

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом Зато улучшились с родителями

Новости

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт

Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать

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Новости

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать

Новости

Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили

Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций

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Новости

Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций

Новости

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

И как с ними справиться

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Новости

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян И как с ними справиться

Новости

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений

И чем это обернулось

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Новости

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений И чем это обернулось

Новости

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

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Новости

Что такое хорошая экология, по версии россиян Уровень экосознания в стране невысокий

Новости

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

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Новости

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Новости

Лояльность россиян к банкам сильно упала

Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым

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Новости

Лояльность россиян к банкам сильно упала Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым

Новости

Сколько россиян недовольны условиями труда

Чаще всего респонденты жалуются на низкую зарплату

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Новости

Сколько россиян недовольны условиями труда Чаще всего респонденты жалуются на низкую зарплату

Новости

Россияне стали больше хранить деньги в наличных

Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось

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Новости

Россияне стали больше хранить деньги в наличных Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось

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Сколько россиян считают себя финансово грамотными

Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза

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Новости

Сколько россиян считают себя финансово грамотными Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза

Новости

Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта

Криптовалютой пользуется только 1 % россиян

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Новости

Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта Криптовалютой пользуется только 1 % россиян

Город

На чём экономят петербуржцы и москвичи

У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий

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Город

На чём экономят петербуржцы и москвичи У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий