Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать
Вот что сделала с людьми самоизоляция
Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать Вот что сделала с людьми самоизоляция
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом
Зато улучшились с родителями
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом Зато улучшились с родителями
С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт
Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать
С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать
Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили
Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций
Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций
В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян И как с ними справиться
Сколько россиян встретили пандемию без сбережений И чем это обернулось
Что такое хорошая экология, по версии россиян Уровень экосознания в стране невысокий
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Лояльность россиян к банкам сильно упала
Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым
Лояльность россиян к банкам сильно упала Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым
Сколько россиян недовольны условиями труда Чаще всего респонденты жалуются на низкую зарплату
Россияне стали больше хранить деньги в наличных
Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось
Россияне стали больше хранить деньги в наличных Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось
Сколько россиян считают себя финансово грамотными
Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза
Сколько россиян считают себя финансово грамотными Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза
Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта
Криптовалютой пользуется только 1 % россиян