Как отправлять и получать деньги без комиссии Быстро и между банками
За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год
Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина
За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина
Новые банкоматы «Сбербанка» будут зачислять забытые деньги обратно
Технология уже начала выручать рассеянных горожан
Новые банкоматы «Сбербанка» будут зачислять забытые деньги обратно Технология уже начала выручать рассеянных горожан
Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату
89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными
Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату 89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными
Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными
Из-за новых поправок в закон о платежных системах
Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными Из-за новых поправок в закон о платежных системах
«Я не пользуюсь банковскими картами» Люди, которые перешли на наличные, — о недоверии банкам, покупках в интернете и сбережениях в золоте
Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты
Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом
Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом
ВТБ разрешил пополнять в своих банкоматах карты других банков
Пока что за внесение наличных придется платить комиссию
ВТБ разрешил пополнять в своих банкоматах карты других банков Пока что за внесение наличных придется платить комиссию
До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC
Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты
До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты
Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов Сервис начнут тестировать в апреле
Где и как россияне расплачиваются картой Много ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы
«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом
Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания
«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания
Клиент Сбербанка подал в суд из-за выдачи банкоматом денег после его ухода
Выданные с задержкой 200 тысяч рублей достались случайному прохожему
Клиент Сбербанка подал в суд из-за выдачи банкоматом денег после его ухода Выданные с задержкой 200 тысяч рублей достались случайному прохожему
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными И что делать, если вам говорят, что терминал не работает
Mastercard и «Русский стандарт» запустили услугу снятия наличных на кассах магазинов
Пока сервис доступен только в московских магазинах «Фасоль»
Mastercard и «Русский стандарт» запустили услугу снятия наличных на кассах магазинов Пока сервис доступен только в московских магазинах «Фасоль»
Сбербанк опроверг информацию о комиссии за снятие наличных с карт
Ранее в Сети появилась новость о планах банка заставить клиентов чаще оплачивать покупки безналичным способом
Сбербанк опроверг информацию о комиссии за снятие наличных с карт Ранее в Сети появилась новость о планах банка заставить клиентов чаще оплачивать покупки безналичным способом
Самые «безналичные» регионы России
За последние десять лет доля расчетов по картам в стране выросла в десять раз
Самые «безналичные» регионы России За последние десять лет доля расчетов по картам в стране выросла в десять раз
Пользователи «Яндекс.Денег» смогут снимать наличные в банкоматах без карты
Первым к проекту присоединился Райффайзенбанк