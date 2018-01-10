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Как отправлять и получать деньги без комиссии
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ПРОМО

Как отправлять и получать деньги без комиссии Быстро и между банками

Новости

За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год

Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина

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Новости

За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина

Новости

Новые банкоматы «Сбербанка» будут зачислять забытые деньги обратно

Технология уже начала выручать рассеянных горожан

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Новости

Новые банкоматы «Сбербанка» будут зачислять забытые деньги обратно Технология уже начала выручать рассеянных горожан

Новости

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату

89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

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Новости

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату 89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

Новости

Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными

Из-за новых поправок в закон о платежных системах

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Новости

Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными Из-за новых поправок в закон о платежных системах

«Я не пользуюсь банковскими картами»
Личные финансы
«Я не пользуюсь банковскими картами»Люди, которые перешли на наличные, — о недоверии банкам, покупках в интернете и сбережениях в золоте
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«Я не пользуюсь банковскими картами»
Личные финансы

«Я не пользуюсь банковскими картами» Люди, которые перешли на наличные, — о недоверии банкам, покупках в интернете и сбережениях в золоте

Новости

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты

Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом

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Новости

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом

Новости

ВТБ разрешил пополнять в своих банкоматах карты других банков

Пока что за внесение наличных придется платить комиссию

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Новости

ВТБ разрешил пополнять в своих банкоматах карты других банков Пока что за внесение наличных придется платить комиссию

Новости

До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC

Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты

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Новости

До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты

Табло курса валют
Паттерн
Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите
4
Табло курса валют
Паттерн

Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите

Новости

Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов

Сервис начнут тестировать в апреле

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Новости

Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов Сервис начнут тестировать в апреле

Где и как россияне расплачиваются картой
Простые числа
Где и как россияне расплачиваются картойМного ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы
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Где и как россияне расплачиваются картой
Простые числа

Где и как россияне расплачиваются картой Много ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы

Новости

«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом

Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания

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Новости

«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания

Новости

Клиент Сбербанка подал в суд из-за выдачи банкоматом денег после его ухода

Выданные с задержкой 200 тысяч рублей достались случайному прохожему

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Новости

Клиент Сбербанка подал в суд из-за выдачи банкоматом денег после его ухода Выданные с задержкой 200 тысяч рублей достались случайному прохожему

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
Истории
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличнымиИ что делать, если вам говорят, что терминал не работает
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Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
Истории

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными И что делать, если вам говорят, что терминал не работает

Новости

Mastercard и «Русский стандарт» запустили услугу снятия наличных на кассах магазинов

Пока сервис доступен только в московских магазинах «Фасоль»

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Новости

Mastercard и «Русский стандарт» запустили услугу снятия наличных на кассах магазинов Пока сервис доступен только в московских магазинах «Фасоль»

Новости

Сбербанк опроверг информацию о комиссии за снятие наличных с карт

Ранее в Сети появилась новость о планах банка заставить клиентов чаще оплачивать покупки безналичным способом

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Новости

Сбербанк опроверг информацию о комиссии за снятие наличных с карт Ранее в Сети появилась новость о планах банка заставить клиентов чаще оплачивать покупки безналичным способом

Новости

Самые «безналичные» регионы России

За последние десять лет доля расчетов по картам в стране выросла в десять раз

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Новости

Самые «безналичные» регионы России За последние десять лет доля расчетов по картам в стране выросла в десять раз

Новости

Пользователи «Яндекс.Денег» смогут снимать наличные в банкоматах без карты

Первым к проекту присоединился Райффайзенбанк

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Новости

Пользователи «Яндекс.Денег» смогут снимать наличные в банкоматах без карты Первым к проекту присоединился Райффайзенбанк

Новости

Россияне стали больше хранить деньги в наличных

Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось

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Новости

Россияне стали больше хранить деньги в наличных Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось

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