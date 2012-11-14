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Новости

Москвичам продлили срок оплаты налога на имущество

Пени за налоговый период 2016 года будут начисляться с 1 июля 2018 года

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Новости

Москвичам продлили срок оплаты налога на имущество Пени за налоговый период 2016 года будут начисляться с 1 июля 2018 года

Ситуация

Москвичам отсрочили уплату налога на имущество

Пени за неуплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года

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Ситуация

Москвичам отсрочили уплату налога на имущество Пени за неуплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года

Новости

Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество

Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости

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Новости

Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости

Город

Для москвичей разработали налоговый калькулятор

Калькулятор доступен на сайте департамента экономической политики и развития

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Город

Для москвичей разработали налоговый калькулятор Калькулятор доступен на сайте департамента экономической политики и развития

Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация
Как рассчитать новый налог на квартируThe Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
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Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация

Как рассчитать новый налог на квартиру The Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года

Город

В Москве создадут налоговый калькулятор для расчёта налога на имущество

Конкретные сроки запуска калькулятора пока не называются

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Город

В Москве создадут налоговый калькулятор для расчёта налога на имущество Конкретные сроки запуска калькулятора пока не называются

Недвижимость

Налоговики оценили квадратный метр жилья в Москве в 166 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба подсчитала, сколько будут платить владельцы квартир с введением в 2014 году единого налога на недвижимость. В среднем по России сумма налога удвоится.

3
Недвижимость

Налоговики оценили квадратный метр жилья в Москве в 166 тысяч рублей Федеральная налоговая служба подсчитала, сколько будут платить владельцы квартир с введением в 2014 году единого налога на недвижимость. В среднем по России сумма налога удвоится.

Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в МосквеНалог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
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Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город

Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.

Город

Налог на имущество увеличат с 2013 года

С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.

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Город

Налог на имущество увеличат с 2013 года С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.