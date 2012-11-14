Москвичам продлили срок оплаты налога на имущество
Пени за налоговый период 2016 года будут начисляться с 1 июля 2018 года
Москвичам продлили срок оплаты налога на имущество Пени за налоговый период 2016 года будут начисляться с 1 июля 2018 года
Москвичам отсрочили уплату налога на имущество
Пени за неуплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года
Москвичам отсрочили уплату налога на имущество Пени за неуплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года
Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество
Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости
Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости
Для москвичей разработали налоговый калькулятор
Калькулятор доступен на сайте департамента экономической политики и развития
Для москвичей разработали налоговый калькулятор Калькулятор доступен на сайте департамента экономической политики и развития
Как рассчитать новый налог на квартиру The Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
В Москве создадут налоговый калькулятор для расчёта налога на имущество
Конкретные сроки запуска калькулятора пока не называются
В Москве создадут налоговый калькулятор для расчёта налога на имущество Конкретные сроки запуска калькулятора пока не называются
Налоговики оценили квадратный метр жилья в Москве в 166 тысяч рублей
Федеральная налоговая служба подсчитала, сколько будут платить владельцы квартир с введением в 2014 году единого налога на недвижимость. В среднем по России сумма налога удвоится.