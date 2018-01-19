Новости
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз
Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
Новости
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
Мнения
Социолог, психолог, журналист и священник — о резне в российских школахКто виноват и что делать
Мнения
Социолог, психолог, журналист и священник — о резне в российских школах Кто виноват и что делать
Утро в мире
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out BoyКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире