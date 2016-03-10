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Новости

Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы»

Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Фельгенгауэр

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Новости

Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы» Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Фельгенгауэр

Новости

Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование»

СК возбудил дело по статье «покушение на убийство»

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Новости

Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование» СК возбудил дело по статье «покушение на убийство»

Новости

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено)

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

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Новости

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено) Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Ситуация

В Москве задержали нападавшего на гостей «Мемориала»

Он пытался облить людей зелёнкой

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Ситуация

В Москве задержали нападавшего на гостей «Мемориала» Он пытался облить людей зелёнкой

Ситуация

В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено)

Его избили, забросали яйцами, тортом и мукой, а также полили зелёнкой

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Ситуация

В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено) Его избили, забросали яйцами, тортом и мукой, а также полили зелёнкой

Город

После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов

Профсоюз обещают создать в ближайшие дни

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Город

После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов Профсоюз обещают создать в ближайшие дни

Ситуация

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов

Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии

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Ситуация

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии

Ситуация

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии

Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества

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Ситуация

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества