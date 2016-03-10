Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы»
Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Фельгенгауэр
Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы» Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Фельгенгауэр
Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование»
СК возбудил дело по статье «покушение на убийство»
Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование» СК возбудил дело по статье «покушение на убийство»
Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено)
Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено) Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено)
Его избили, забросали яйцами, тортом и мукой, а также полили зелёнкой
В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено) Его избили, забросали яйцами, тортом и мукой, а также полили зелёнкой
После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов
Профсоюз обещают создать в ближайшие дни
После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов Профсоюз обещают создать в ближайшие дни
У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов
Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии