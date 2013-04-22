Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Акции российских IT-компаний начали падать из-за нестабильности в регионе
Новостной удар по себе уже ощутили «Яндекс», QIWI и «Вымпелком»
Акции российских IT-компаний начали падать из-за нестабильности в регионе Новостной удар по себе уже ощутили «Яндекс», QIWI и «Вымпелком»
Марка Цукерберга могут обвинить в махинациях при проведении IPO
По словам федерального судьи США Роберта Свита, он исказил данные о росте мобильной аудитории соцсети, что может негативно отразиться на дальнейшей доходности Facebook
Марка Цукерберга могут обвинить в махинациях при проведении IPO По словам федерального судьи США Роберта Свита, он исказил данные о росте мобильной аудитории соцсети, что может негативно отразиться на дальнейшей доходности Facebook
Американские биржи NYSE и NASDAQ подстрахуют друг друга в случае сбоев
Для этого они создадут систему резервного копирования данных о котировках представленных на них акций
Американские биржи NYSE и NASDAQ подстрахуют друг друга в случае сбоев Для этого они создадут систему резервного копирования данных о котировках представленных на них акций
Twitter планирует привлечь около $1,5 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже
Основатели сервиса всеми возможными способами пытаются избежать ошибок, допущенных Марком Цукербергом при публичном размещении акций Facebook
Twitter планирует привлечь около $1,5 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Основатели сервиса всеми возможными способами пытаются избежать ошибок, допущенных Марком Цукербергом при публичном размещении акций Facebook
Американская биржа NASDAQ приостановила свою работу на три часа из-за сбоя
Компании повезло, что конец августа считается «мёртвым сезоном» для большинства торговых площадок США
Американская биржа NASDAQ приостановила свою работу на три часа из-за сбоя Компании повезло, что конец августа считается «мёртвым сезоном» для большинства торговых площадок США
NASDAQ оштрафована на $10 млн за сбой при выходе Facebook на IPO
Это крупнейший штраф, который когда-либо предъявлялся биржам
NASDAQ оштрафована на $10 млн за сбой при выходе Facebook на IPO Это крупнейший штраф, который когда-либо предъявлялся биржам
Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
Платёжную систему Qiwi оценили на IPO в $884 млн Андрею Романенко понравилось.
Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд
Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.