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Новости

Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Акции российских IT-компаний начали падать из-за нестабильности в регионе

Новостной удар по себе уже ощутили «Яндекс», QIWI и «Вымпелком»

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Новости

Акции российских IT-компаний начали падать из-за нестабильности в регионе Новостной удар по себе уже ощутили «Яндекс», QIWI и «Вымпелком»

Новости

Марка Цукерберга могут обвинить в махинациях при проведении IPO

По словам федерального судьи США Роберта Свита, он исказил данные о росте мобильной аудитории соцсети, что может негативно отразиться на дальнейшей доходности Facebook

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Новости

Марка Цукерберга могут обвинить в махинациях при проведении IPO По словам федерального судьи США Роберта Свита, он исказил данные о росте мобильной аудитории соцсети, что может негативно отразиться на дальнейшей доходности Facebook

Новости

Американские биржи NYSE и NASDAQ подстрахуют друг друга в случае сбоев

Для этого они создадут систему резервного копирования данных о котировках представленных на них акций

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Новости

Американские биржи NYSE и NASDAQ подстрахуют друг друга в случае сбоев Для этого они создадут систему резервного копирования данных о котировках представленных на них акций

Новости

Twitter планирует привлечь около $1,5 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Основатели сервиса всеми возможными способами пытаются избежать ошибок, допущенных Марком Цукербергом при публичном размещении акций Facebook

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Новости

Twitter планирует привлечь около $1,5 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Основатели сервиса всеми возможными способами пытаются избежать ошибок, допущенных Марком Цукербергом при публичном размещении акций Facebook

Новости

Американская биржа NASDAQ приостановила свою работу на три часа из-за сбоя

Компании повезло, что конец августа считается «мёртвым сезоном» для большинства торговых площадок США

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Новости

Американская биржа NASDAQ приостановила свою работу на три часа из-за сбоя Компании повезло, что конец августа считается «мёртвым сезоном» для большинства торговых площадок США

Новости

NASDAQ оштрафована на $10 млн за сбой при выходе Facebook на IPO

Это крупнейший штраф, который когда-либо предъявлялся биржам

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Новости

NASDAQ оштрафована на $10 млн за сбой при выходе Facebook на IPO Это крупнейший штраф, который когда-либо предъявлялся биржам

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Hopes & Fears
Принципы Александра Роднянского (AR Films)Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
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Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Hopes & Fears

Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.

Новости

Платёжную систему Qiwi оценили на IPO в $884 млн

Андрею Романенко понравилось.

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Платёжную систему Qiwi оценили на IPO в $884 млн
Новости

Платёжную систему Qiwi оценили на IPO в $884 млн Андрею Романенко понравилось.

Новости

Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд

Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.

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Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд
Новости

Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.

Новости

Акционеры Qiwi заработают на IPO около $200 млн

Вся компания оценена в $830-$930 млн

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Новости

Акционеры Qiwi заработают на IPO около $200 млн Вся компания оценена в $830-$930 млн