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Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды