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Архитектура
Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию
Участники молодежной архитектурной биеннале — о человеке будущего и доведенной до абсолюта реновации
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Архитектура
Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию
Участники молодежной архитектурной биеннале — о человеке будущего и доведенной до абсолюта реновации
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