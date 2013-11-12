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ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено)

Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля

ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено)
Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля

Собянин объявил о перестановках в правительстве Москвы

Анастасию Ракову назначили на место ушедшего Леонида Печатникова

Собянин объявил о перестановках в правительстве Москвы
Анастасию Ракову назначили на место ушедшего Леонида Печатникова

«Это не мы»: Почему фестиваль фонтанов в Москве готовят тайно
«Это не мы»: Почему фестиваль фонтанов в Москве готовят тайно The Village обнаружил крупный городской развлекательный проект, от которого открещиваются чиновники
«Это не мы»: Почему фестиваль фонтанов в Москве готовят тайно

«Это не мы»: Почему фестиваль фонтанов в Москве готовят тайно
The Village обнаружил крупный городской развлекательный проект, от которого открещиваются чиновники

Сколько Москва заработала на туристах и фестивалях в 2017 году

Показатель прошлого года в три раза превышает сумму, полученную городом в 2010-м

Сколько Москва заработала на туристах и фестивалях в 2017 году
Показатель прошлого года в три раза превышает сумму, полученную городом в 2010-м

На День города для проезда машин закроют Тверскую и Охотный Ряд

9 и 10 сентября улицы будут открыты только для пешеходов

На День города для проезда машин закроют Тверскую и Охотный Ряд
9 и 10 сентября улицы будут открыты только для пешеходов

В Москве появятся ещё три технопарка

Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года

В Москве появятся ещё три технопарка
Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года

Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах

Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах
Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение

Кого вы ненавидите больше всего?
Кого вы ненавидите больше всего? The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию
Кого вы ненавидите больше всего?

Кого вы ненавидите больше всего?
The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию

Рецепт дня: Ленивые пельмени от заместителя мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина представила свой рецепт ленивых пельменей.

Рецепт дня: Ленивые пельмени от заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина представила свой рецепт ленивых пельменей.

Парк в Зарядье спроектируют создатели нью-йоркского High Line

Парк «Зарядье» спроектируют по концепции американского архитектурного бюро Diller Scofidio+Renfro.

Парк в Зарядье спроектируют создатели нью-йоркского High Line
Парк «Зарядье» спроектируют по концепции американского архитектурного бюро Diller Scofidio+Renfro.

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией

Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией
Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте