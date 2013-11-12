ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено)
Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля
ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено) Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля
Собянин объявил о перестановках в правительстве Москвы
Анастасию Ракову назначили на место ушедшего Леонида Печатникова
Собянин объявил о перестановках в правительстве Москвы Анастасию Ракову назначили на место ушедшего Леонида Печатникова
«Это не мы»: Почему фестиваль фонтанов в Москве готовят тайно The Village обнаружил крупный городской развлекательный проект, от которого открещиваются чиновники
Сколько Москва заработала на туристах и фестивалях в 2017 году
Показатель прошлого года в три раза превышает сумму, полученную городом в 2010-м
Сколько Москва заработала на туристах и фестивалях в 2017 году Показатель прошлого года в три раза превышает сумму, полученную городом в 2010-м
На День города для проезда машин закроют Тверскую и Охотный Ряд
9 и 10 сентября улицы будут открыты только для пешеходов
На День города для проезда машин закроют Тверскую и Охотный Ряд 9 и 10 сентября улицы будут открыты только для пешеходов
В Москве появятся ещё три технопарка Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение
Кого вы ненавидите больше всего? The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию
Рецепт дня: Ленивые пельмени от заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина представила свой рецепт ленивых пельменей.
Рецепт дня: Ленивые пельмени от заместителя мэра Москвы Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина представила свой рецепт ленивых пельменей.
Парк в Зарядье спроектируют создатели нью-йоркского High Line
Парк «Зарядье» спроектируют по концепции американского архитектурного бюро Diller Scofidio+Renfro.
Парк в Зарядье спроектируют создатели нью-йоркского High Line Парк «Зарядье» спроектируют по концепции американского архитектурного бюро Diller Scofidio+Renfro.
Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией
Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте