Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение