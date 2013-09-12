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Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее»
Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее» Портреты смотрительниц, гигантский объект на пляже Петропавловки и видеоинсталляции в подводной лодке — в городе стартует фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».
Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее»

Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее»
Портреты смотрительниц, гигантский объект на пляже Петропавловки и видеоинсталляции в подводной лодке — в городе стартует фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».