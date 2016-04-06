Новости
Минобороны получило право изымать земли Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ
Ситуация
В России появился День войск национальной гвардии Его будут отмечать 27 марта
Ситуация
Окончательная численность войск Нацгвардии Формирование структуры завершится в 2018 году
Ситуация
Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии
Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу
Ситуация
Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу
Ситуация
Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии
Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов
Ситуация
Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов
Ситуация
Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии
Половина россиян поддерживают создание нацгвардии
Ситуация
Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии Половина россиян поддерживают создание нацгвардии
Ситуация
Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей
Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны
Ситуация
Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны
Ситуация
«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке
Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей
Ситуация