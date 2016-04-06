вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минобороны получило право изымать земли

Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ

0
Новости

Минобороны получило право изымать земли Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ

Ситуация

В России появился День войск национальной гвардии

Его будут отмечать 27 марта

1
Ситуация

В России появился День войск национальной гвардии Его будут отмечать 27 марта

Ситуация

Окончательная численность войск Нацгвардии

Формирование структуры завершится в 2018 году

1
Ситуация

Окончательная численность войск Нацгвардии Формирование структуры завершится в 2018 году

Ситуация

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии

Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу

0
Ситуация

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу

Ситуация

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии

Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов

0
Ситуация

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов

Ситуация

Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии

Половина россиян поддерживают создание нацгвардии

1
Ситуация

Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии Половина россиян поддерживают создание нацгвардии

Ситуация

Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей

Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны

0
Ситуация

Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны

Ситуация

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке

Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей

0
Ситуация

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей

Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания

Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

0
Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек