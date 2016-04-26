Главные достоинства и недостатки русских людей
Самым характерным качеством респонденты назвали гостеприимность
Главные достоинства и недостатки русских людей Самым характерным качеством респонденты назвали гостеприимность
Закон о российской нации переименовали из-за критики
По словам разработчиков документа, российское общество пока не готово «воспринять идею единой нации»
Закон о российской нации переименовали из-за критики По словам разработчиков документа, российское общество пока не готово «воспринять идею единой нации»
Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации
Президент также хочет провести Год единства российской нации