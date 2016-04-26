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Главные достоинства и недостатки русских людей

Самым характерным качеством респонденты назвали гостеприимность

Главные достоинства и недостатки русских людей
Самым характерным качеством респонденты назвали гостеприимность

Закон о российской нации переименовали из-за критики

По словам разработчиков документа, российское общество пока не готово «воспринять идею единой нации»

Закон о российской нации переименовали из-за критики
По словам разработчиков документа, российское общество пока не готово «воспринять идею единой нации»

Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации

Президент также хочет провести Год единства российской нации

Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации
Президент также хочет провести Год единства российской нации

Путин учредил премию за вклад в укрепление единства нации

Премия будет ежегодной, первый раз её вручат в 2016 году

Путин учредил премию за вклад в укрепление единства нации
Премия будет ежегодной, первый раз её вручат в 2016 году