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Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.

Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее?
The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.