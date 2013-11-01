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Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее?
The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее?
The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
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