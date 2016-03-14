Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»
В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран
Новое место