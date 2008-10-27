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В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!