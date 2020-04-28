Сократить новогодние праздники до трех дней Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным
Режим нерабочих дней в Москве продолжается. Работодателям и дальше придется выплачивать зарплаты
Только пока не ясно, в каком объеме
Режим нерабочих дней в Москве продолжается. Работодателям и дальше придется выплачивать зарплаты Только пока не ясно, в каком объеме
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина