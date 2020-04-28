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Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну
Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну
Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

Правда ли мы больше устаем от удаленки
Спецпроект
Правда ли мы больше устаем от удаленки И какую роль здесь играют видеозвонки
Правда ли мы больше устаем от удаленки
Спецпроект

Правда ли мы больше устаем от удаленки
И какую роль здесь играют видеозвонки

Сократить новогодние праздники до трех дней

Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным

Сократить новогодние праздники до трех дней
Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным

Режим нерабочих дней в Москве продолжается. Работодателям и дальше придется выплачивать зарплаты

Только пока не ясно, в каком объеме

Режим нерабочих дней в Москве продолжается. Работодателям и дальше придется выплачивать зарплаты
Только пока не ясно, в каком объеме

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)

После этого будет приниматься решение о снятии ограничений

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)
После этого будет приниматься решение о снятии ограничений