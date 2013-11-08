Рюкзак Comme des Garcons, бейсболка New Era, платье Maje Осенняя коллекция в Zara Home, отдел You Need It в «Цветном», постельное бельё Paul & Joe и другие новости московских магазинов
Рюкзак Comme des Garcons, бейсболка New Era, платье Maje Осенняя коллекция в Zara Home, отдел You Need It в «Цветном», постельное бельё Paul & Joe и другие новости московских магазинов
Антон Лымарев, музыкант The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого
Антон Лымарев, музыкант The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого
Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock Meadham Kirchhoff x Topshop, сумка Loewe, платье Mary Katrantzou, джемпер Markus Lupfer, часы G-shock, свитшот Oh, my, юбка Anna Sui, платок Roda и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock Meadham Kirchhoff x Topshop, сумка Loewe, платье Mary Katrantzou, джемпер Markus Lupfer, часы G-shock, свитшот Oh, my, юбка Anna Sui, платок Roda и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.