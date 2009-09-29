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Екатеринбург
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Она хотела бы жить на Манхеттене Думаю каждый из нас,хотя бы раз в жизни задумывался о том "почем,как и где?"

Она хотела бы жить на Манхеттене
Думаю каждый из нас,хотя бы раз в жизни задумывался о том "почем,как и где?"