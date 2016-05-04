Арам Габрелянов создал проекты «Хайп» и «МИД ТВ»
Какой именно контент будут создавать копании, неизвестно
Арам Габрелянов создал проекты «Хайп» и «МИД ТВ» Какой именно контент будут создавать копании, неизвестно
Телеканал Life остановит вещание При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу
Холдинг Арама Габрелянова перестанет издавать газету «Известия»
Единственным владельцем газеты станет «Национальная медиа группа»
Холдинг Арама Габрелянова перестанет издавать газету «Известия» Единственным владельцем газеты станет «Национальная медиа группа»
Радио «Русская служба новостей» переименовали в «Life #звук»
Изменения связаны с работой над реализацией идеи радио в Сети