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Арам Габрелянов создал проекты «Хайп» и «МИД ТВ»

Какой именно контент будут создавать копании, неизвестно

Арам Габрелянов создал проекты «Хайп» и «МИД ТВ»
Какой именно контент будут создавать копании, неизвестно

Телеканал Life остановит вещание

При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу

Телеканал Life остановит вещание
При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу

Холдинг Арама Габрелянова перестанет издавать газету «Известия»

Единственным владельцем газеты станет «Национальная медиа группа»

Холдинг Арама Габрелянова перестанет издавать газету «Известия»
Единственным владельцем газеты станет «Национальная медиа группа»

Радио «Русская служба новостей» переименовали в «Life #звук»

Изменения связаны с работой над реализацией идеи радио в Сети

Радио «Русская служба новостей» переименовали в «Life #звук»
Изменения связаны с работой над реализацией идеи радио в Сети

Жириновский подал в суд на холдинг News Media

Жириновский подал иск 18 апреля 2016 года

Жириновский подал в суд на холдинг News Media
Жириновский подал иск 18 апреля 2016 года