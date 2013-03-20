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Город

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова

За такое название проголосовали девять членов из 17

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Город

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова За такое название проголосовали девять членов из 17

Новости

На иностранные названия могут ввести специальный налог

Таким образом планируется подчеркнуть привилегированность отечественных компаний, находящих подходящие русские слова для наименования своей продукции

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Новости

На иностранные названия могут ввести специальный налог Таким образом планируется подчеркнуть привилегированность отечественных компаний, находящих подходящие русские слова для наименования своей продукции

Дружба, надежда и тьма: Портрет российского бизнеса в названиях компаний
Эксперимент
Дружба, надежда и тьма: Портрет российского бизнеса в названиях компанийЗалина Маршенкулова проштудировала для H&F базу раскрытия информации СПАРК-Интерфакс и изучила основные мотивы нейминга российских компаний.
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Дружба, надежда и тьма: Портрет российского бизнеса в названиях компаний
Эксперимент

Дружба, надежда и тьма: Портрет российского бизнеса в названиях компаний Залина Маршенкулова проштудировала для H&F базу раскрытия информации СПАРК-Интерфакс и изучила основные мотивы нейминга российских компаний.