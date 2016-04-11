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«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
Книга недели
«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозгаИ преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными
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«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
Книга недели

«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга И преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
Книга недели
«Полюби свой мозг»: Как правильно питатьсяНейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
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«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
Книга недели

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
Книга недели
«Организованный ум»: Как хорошо высыпатьсяСоветы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса
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«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
Книга недели

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться Советы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса

Что понимают собаки
Книга недели
Что понимают собакиМогут ли они выучить слова, как на самом деле относятся к своим хозяевам и переживают эмоции
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Что понимают собаки
Книга недели

Что понимают собаки Могут ли они выучить слова, как на самом деле относятся к своим хозяевам и переживают эмоции

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Утро в мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream SodaКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Утро в мире

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Перед слушателями выступит профессор из Италии

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Новости

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений Перед слушателями выступит профессор из Италии

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Что нового
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
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Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Что нового

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсультаThe Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
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Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов