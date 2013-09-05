Облако знаний
Прочь из моей головы: 5 книг о влиянии интернета на мозгН&F выбрал 5 научно-популярных книг, которые могут быть любопытны предпринимателю, интересующемуся, как сеть меняет привычки и поведение людей.
Облако знаний
Прочь из моей головы: 5 книг о влиянии интернета на мозг Н&F выбрал 5 научно-популярных книг, которые могут быть любопытны предпринимателю, интересующемуся, как сеть меняет привычки и поведение людей.
Менеджмент
Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информацииПятеро предпринимателей рассказали H&F, как они умудряются одновременно не пропустить важные новости и сохранить психическое равновесие.
Менеджмент