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Новости

Успех дня: $1 млн на выпуск нового плеера от Нила Янга собрали менее чем за сутки

Более 3 000 пользователей Kickstarter получат гаджет уже в октябре этого года

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Новости

Успех дня: $1 млн на выпуск нового плеера от Нила Янга собрали менее чем за сутки Более 3 000 пользователей Kickstarter получат гаджет уже в октябре этого года

Новости

Канадский певец Нил Янг представит плеер, работающий с новым форматом аудиозаписи, уже в 2014 году

По его мнению, возможностей MP3 хватает на передачу лишь 5% звука со студийной мастер-записи

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Новости

Канадский певец Нил Янг представит плеер, работающий с новым форматом аудиозаписи, уже в 2014 году По его мнению, возможностей MP3 хватает на передачу лишь 5% звука со студийной мастер-записи