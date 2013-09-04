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Успех дня: $1 млн на выпуск нового плеера от Нила Янга собрали менее чем за сутки
Более 3 000 пользователей Kickstarter получат гаджет уже в октябре этого года
Новости
Успех дня: $1 млн на выпуск нового плеера от Нила Янга собрали менее чем за сутки Более 3 000 пользователей Kickstarter получат гаджет уже в октябре этого года
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Канадский певец Нил Янг представит плеер, работающий с новым форматом аудиозаписи, уже в 2014 году
По его мнению, возможностей MP3 хватает на передачу лишь 5% звука со студийной мастер-записи
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