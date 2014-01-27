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Петербургские автозаводы Nissan и Toyota вернутся к нормальному графику (обновлено)

Hyundai продолжит работу в сокращенном режиме

Петербургские автозаводы Nissan и Toyota вернутся к нормальному графику (обновлено)
Hyundai продолжит работу в сокращенном режиме

Петербургский завод Nissan перешел на работу в две смены

Увеличение объема производства объясняется ростом спроса на модели Qashqai, X-Trail и Murano

Петербургский завод Nissan перешел на работу в две смены
Увеличение объема производства объясняется ростом спроса на модели Qashqai, X-Trail и Murano

В 2017 году производство автомобилей в Петербурге значительно выросло

За первое полугодие объем производства вырос к прошлогодним показателям на 31 %

В 2017 году производство автомобилей в Петербурге значительно выросло
За первое полугодие объем производства вырос к прошлогодним показателям на 31 %

Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа черепов на eBay, российское Lego и реалити о разработчиках

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа черепов на eBay, российское Lego и реалити о разработчиках
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Голосовой помощник Google, продажа Mitsubishi и разоблачение uBeam

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Голосовой помощник Google, продажа Mitsubishi и разоблачение uBeam
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Насколько упало производство автомобилей в Петербурге за год

При этом доля петербургских заводов в российском автопроме выросла

Насколько упало производство автомобилей в Петербурге за год
При этом доля петербургских заводов в российском автопроме выросла

На сколько упало производство автомобилей на петербургских заводах за год

Существенное падение произошло из-за остановки завода Hyundai

На сколько упало производство автомобилей на петербургских заводах за год
Существенное падение произошло из-за остановки завода Hyundai

Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

АвтоВАЗ остановит производство на месяц (обновлено)

Выпуск большинства автомобилей заморозят на срок с 18 декабря по 18 января

АвтоВАЗ остановит производство на месяц (обновлено)
Выпуск большинства автомобилей заморозят на срок с 18 декабря по 18 января

АвтоВАЗ остановил выпуск Nissan и Renault

Причиной простоя стали проблемы с поставками комплектующих

АвтоВАЗ остановил выпуск Nissan и Renault
Причиной простоя стали проблемы с поставками комплектующих

Nissan снижает цены на Qashqai и Juke

Корректировка стоимости автомобилей составляет от 47 до 108 тысяч рублей

Nissan снижает цены на Qashqai и Juke
Корректировка стоимости автомобилей составляет от 47 до 108 тысяч рублей

Видеореклама в Tinder, давление на операторов и беспилотные авто в Японии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Видеореклама в Tinder, давление на операторов и беспилотные авто в Японии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Минпромторг исключает массовый уход зарубежных автокомпаний из России

Слова главы ведомства уже подтвердили представители Renault, Ford, Volkswagen и Nissan

Минпромторг исключает массовый уход зарубежных автокомпаний из России
Слова главы ведомства уже подтвердили представители Renault, Ford, Volkswagen и Nissan

Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился на две недели

Компания пытается минимизировать издержки за счёт более рационального использования ресурсов

Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился на две недели
Компания пытается минимизировать издержки за счёт более рационального использования ресурсов

Nissan повышают цены во второй раз за месяц

Автомобили компании подорожают в среднем на 3−5 %

Nissan повышают цены во второй раз за месяц
Автомобили компании подорожают в среднем на 3−5 %

Nissan повысили цены на автомобили в России

Пересмотр ценовой политики не затронул модели, выпускаемые в Санкт-Петербурге

Nissan повысили цены на автомобили в России
Пересмотр ценовой политики не затронул модели, выпускаемые в Санкт-Петербурге

This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов
This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — на огонь, на воду и как иностранные бренды пытаются продать российскому потребителю рекламу со стереотипами, касающимися его Родины.
This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов

This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов
Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — на огонь, на воду и как иностранные бренды пытаются продать российскому потребителю рекламу со стереотипами, касающимися его Родины.

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.

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