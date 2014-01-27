Петербургские автозаводы Nissan и Toyota вернутся к нормальному графику (обновлено)
Hyundai продолжит работу в сокращенном режиме
Петербургские автозаводы Nissan и Toyota вернутся к нормальному графику (обновлено) Hyundai продолжит работу в сокращенном режиме
Петербургский завод Nissan перешел на работу в две смены
Увеличение объема производства объясняется ростом спроса на модели Qashqai, X-Trail и Murano
Петербургский завод Nissan перешел на работу в две смены Увеличение объема производства объясняется ростом спроса на модели Qashqai, X-Trail и Murano
В 2017 году производство автомобилей в Петербурге значительно выросло
За первое полугодие объем производства вырос к прошлогодним показателям на 31 %
В 2017 году производство автомобилей в Петербурге значительно выросло За первое полугодие объем производства вырос к прошлогодним показателям на 31 %
Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа черепов на eBay, российское Lego и реалити о разработчиках
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа черепов на eBay, российское Lego и реалити о разработчиках Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Голосовой помощник Google, продажа Mitsubishi и разоблачение uBeam
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Голосовой помощник Google, продажа Mitsubishi и разоблачение uBeam Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Насколько упало производство автомобилей в Петербурге за год
При этом доля петербургских заводов в российском автопроме выросла
Насколько упало производство автомобилей в Петербурге за год При этом доля петербургских заводов в российском автопроме выросла
На сколько упало производство автомобилей на петербургских заводах за год
Существенное падение произошло из-за остановки завода Hyundai
На сколько упало производство автомобилей на петербургских заводах за год Существенное падение произошло из-за остановки завода Hyundai
Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
АвтоВАЗ остановит производство на месяц (обновлено)
Выпуск большинства автомобилей заморозят на срок с 18 декабря по 18 января
АвтоВАЗ остановит производство на месяц (обновлено) Выпуск большинства автомобилей заморозят на срок с 18 декабря по 18 января
АвтоВАЗ остановил выпуск Nissan и Renault
Причиной простоя стали проблемы с поставками комплектующих
АвтоВАЗ остановил выпуск Nissan и Renault Причиной простоя стали проблемы с поставками комплектующих
Nissan снижает цены на Qashqai и Juke
Корректировка стоимости автомобилей составляет от 47 до 108 тысяч рублей
Nissan снижает цены на Qashqai и Juke Корректировка стоимости автомобилей составляет от 47 до 108 тысяч рублей
Видеореклама в Tinder, давление на операторов и беспилотные авто в Японии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеореклама в Tinder, давление на операторов и беспилотные авто в Японии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Минпромторг исключает массовый уход зарубежных автокомпаний из России
Слова главы ведомства уже подтвердили представители Renault, Ford, Volkswagen и Nissan
Минпромторг исключает массовый уход зарубежных автокомпаний из России Слова главы ведомства уже подтвердили представители Renault, Ford, Volkswagen и Nissan
Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился на две недели
Компания пытается минимизировать издержки за счёт более рационального использования ресурсов
Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился на две недели Компания пытается минимизировать издержки за счёт более рационального использования ресурсов
Nissan повышают цены во второй раз за месяц Автомобили компании подорожают в среднем на 3−5 %
Nissan повысили цены на автомобили в России
Пересмотр ценовой политики не затронул модели, выпускаемые в Санкт-Петербурге