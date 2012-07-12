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Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей

Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn

Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn
Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели

В Москве открылся второй ресторан Nobu

За меню в нём отвечает шеф-повар Дэмиен Дювио, вместе с ним работают сушист Сота Фуджимори и кондитер Стюарт Белл

В Москве открылся второй ресторан Nobu
За меню в нём отвечает шеф-повар Дэмиен Дювио, вместе с ним работают сушист Сота Фуджимори и кондитер Стюарт Белл

Сувид Дэмиена Дювио из Nobu
Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
Сувид Дэмиена Дювио из Nobu

Сувид Дэмиена Дювио из Nobu
The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня

Instagram «Еды»: Новое меню в Nobu

В меню ресторана Nobu появились блюда от нового шеф-повара

Instagram «Еды»: Новое меню в Nobu
В меню ресторана Nobu появились блюда от нового шеф-повара

Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах

Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах
Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.

Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой

Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой
The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.

Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров
Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.

Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.

Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками
Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.