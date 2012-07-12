Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
В Москве открылся второй ресторан Nobu
За меню в нём отвечает шеф-повар Дэмиен Дювио, вместе с ним работают сушист Сота Фуджимори и кондитер Стюарт Белл
В Москве открылся второй ресторан Nobu За меню в нём отвечает шеф-повар Дэмиен Дювио, вместе с ним работают сушист Сота Фуджимори и кондитер Стюарт Белл
Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня
Instagram «Еды»: Новое меню в Nobu В меню ресторана Nobu появились блюда от нового шеф-повара
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров Новые Ragout и «Булка», ресторан при бане, «Счастье на крыше», уличная итальянская еда, гастрономическая лавка и ещё 11 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе этой осенью.
Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.