Сувид Дэмиена Дювио из Nobu The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Nobu о сувиде, без которого не обходится ни одна ресторанная кухня