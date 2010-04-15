«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»
Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут
Три пеших маршрута акции «Ночь музеев» Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут
Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта
Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция
Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция
В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея
Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство
В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство
В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»
Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»
В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю» Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»
Сколько россиян собираются на «Ночь музеев»
Впервые посетить одно из мероприятий акции собираются 13 % опрошенных
Сколько россиян собираются на «Ночь музеев» Впервые посетить одно из мероприятий акции собираются 13 % опрошенных
Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев»
На 20 мая в лекционном зале музея запланирована лекционная программа
Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев» На 20 мая в лекционном зале музея запланирована лекционная программа
Самые популярные у россиян музеи
«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выяснил, какие музеи интересуют жителей каких городов больше всего
Самые популярные у россиян музеи «Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выяснил, какие музеи интересуют жителей каких городов больше всего
Во время «Ночи музеев» в Манеже пройдёт Urban Art Market
Готовить еду на маркете будут «Пян-сё», Barbara Ann, Darrows и Суп&Go, а кофе — Camera Obscura
Во время «Ночи музеев» в Манеже пройдёт Urban Art Market Готовить еду на маркете будут «Пян-сё», Barbara Ann, Darrows и Суп&Go, а кофе — Camera Obscura
«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга Накануне «Ночи музеев» The Village поговорил с директором музея Ахматовой Ниной Поповой о чёрно-белом Василии Кичеджи, дружбе с нонконформистами и о том, как выжить в кризис, если ты не Эрмитаж
В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца