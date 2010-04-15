Ночь музеев

«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга Накануне «Ночи музеев» The Village поговорил с директором музея Ахматовой Ниной Поповой о чёрно-белом Василии Кичеджи, дружбе с нонконформистами и о том, как выжить в кризис, если ты не Эрмитаж