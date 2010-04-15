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«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»

Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»
Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут

Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта

Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция

Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта
Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция

В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея

Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство

В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея
Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство

В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»

Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»

В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»
Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»

Сколько россиян собираются на «Ночь музеев»

Впервые посетить одно из мероприятий акции собираются 13 % опрошенных

Сколько россиян собираются на «Ночь музеев»
Впервые посетить одно из мероприятий акции собираются 13 % опрошенных

Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев»

На 20 мая в лекционном зале музея запланирована лекционная программа

Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев»
На 20 мая в лекционном зале музея запланирована лекционная программа

Самые популярные у россиян музеи

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выяснил, какие музеи интересуют жителей каких городов больше всего

Самые популярные у россиян музеи
«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выяснил, какие музеи интересуют жителей каких городов больше всего

Во время «Ночи музеев» в Манеже пройдёт Urban Art Market

Готовить еду на маркете будут «Пян-сё», Barbara Ann, Darrows и Суп&Go, а кофе — Camera Obscura

Во время «Ночи музеев» в Манеже пройдёт Urban Art Market
Готовить еду на маркете будут «Пян-сё», Barbara Ann, Darrows и Суп&Go, а кофе — Camera Obscura

«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга
«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга Накануне «Ночи музеев» The Village поговорил с директором музея Ахматовой Ниной Поповой о чёрно-белом Василии Кичеджи, дружбе с нонконформистами и о том, как выжить в кризис, если ты не Эрмитаж
«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга

«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга
Накануне «Ночи музеев» The Village поговорил с директором музея Ахматовой Ниной Поповой о чёрно-белом Василии Кичеджи, дружбе с нонконформистами и о том, как выжить в кризис, если ты не Эрмитаж

В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы

Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца

В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца

Планы на весну: 32 концерта
Планы на весну: 32 концерта Peaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.
Планы на весну: 32 концерта

Планы на весну: 32 концерта
Peaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.

Гости столицы: Музейный эксперт Валентайн Биванк
Гости столицы: Музейный эксперт Валентайн Биванк Корреспондент The Village прогулялся по Пушкинскому музею с известным голландским экспертом Валентайном Биванком и поговорил об улыбчивых охранниках, строгих бабушках и бутербродах.
Гости столицы: Музейный эксперт Валентайн Биванк

Гости столицы: Музейный эксперт Валентайн Биванк
Корреспондент The Village прогулялся по Пушкинскому музею с известным голландским экспертом Валентайном Биванком и поговорил об улыбчивых охранниках, строгих бабушках и бутербродах.

В Москве пройдет первая «Библионочь» 20 апреля столичные библиотеки не закроются в обычное время, а будут работать всю ночь — там запланированы лекции, мастер-классы, встречи с писателями и даже гадания.

В Москве пройдет первая «Библионочь»
20 апреля столичные библиотеки не закроются в обычное время, а будут работать всю ночь — там запланированы лекции, мастер-классы, встречи с писателями и даже гадания.

12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010» С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»

12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»
С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.

Ночь музеев
Ночь музеев  В ночь с 15 на16 мая в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Как и в прошлом году многие музеи города откроют свои двери и будут работать в ночное время.
Ночь музеев

Ночь музеев
 В ночь с 15 на16 мая в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Как и в прошлом году многие музеи города откроют свои двери и будут работать в ночное время.